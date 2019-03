EUA. Tiroteio em Seattle faz dois mortos e dois feridos graves

Depois disparou contra um autocarro com passageiros. O motorista foi atingido, mas conseguiu continuar a guiar e retirou a viatura e os 12 passageiros da zona de perigo, de acordo com o relato da Polícia de Seattle. O suspeito aproximou-se de outra viatura ligeira e matou o condutor.

As forças de segurança chegaram ao local e o atirador roubou um carro e fugiu do local a alta velocidade. Colidiu com outra viatura poucas centenas de metros depois, provocando a morte do outro condutor.

Depois de um impasse, a polícia conseguiu prender o suspeito, que foi levado para um hospital com ferimentos ligeiros.

O motivo do ataque não é conhecido e está em curso uma investigação.