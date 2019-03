Halep a uma vitória de regressar ao top mundial

O tenista suíço Roger Federer apurou-se para os quartos de final do torneio de Miami, enquanto a romena Simona Halep atingiu as meias-finais e está a uma vitória de recuperar a liderança do ranking mundial.

O veterano Federer, de 37 anos, número cinco mundial, afastou o jovem russo Daniil Medvedev, de 23 anos e 15.º da hierarquia, por 6-4 e 6-2, num desafio que durou apenas 61 minutos.

Com este resultado, Federer, que conquistou 20 títulos no 'Grand Slam', ultrapassará o austríaco Dominic Thiem na próxima atualização do ranking ATP.

Nos 'quartos', Roger Federer vai defrontar o sul-africano Kevin Anderson, sétimo do ranking, que afastou o australiano Jordan Thompson (77.º) por duplo 7-5.

Simona Halep venceu a chinesa Wang Qiang por 6-4 e 7-5, atingindo as meias-finais e ficando a um triunfo - vai defrontar a vencedora do jogo entre Carolina Pliskova e Marketa Vondrousova - de reassumir o comando do ranking.

A japonesa Naomi Osaca ainda lidera, mas foi afastada na terceira ronda: a checa Petra Kvitova, atual número dois, também poderia destroná-la, contudo ficou-se pelos quartos de final ante a australiana Ashleigh Barty.