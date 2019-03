Hóquei em patins. Último segundo dá vitória ao Sporting

O Sporting venceu o Oeiras no último segundo da partida, com um golo na recarga a um penálti. O FC Porto mantém-se líder do campeonato de hóquei em patins depois de ganhar em Braga. Oliveirense e Benfica continuam as perseguir os lugares de cima.

HÓQUEI EM PATINS - 23ª Jornada

HC Braga 4-6 FC Porto

Marinhense 2-6 Oliveirense

Sporting 6-5 Oeiras

Riba d'Ave 2-5 Benfica

Classificação

1- FC Porto 52 pontos

2- Sporting 49

3- Oliveirense 49

4- Benfica 44

5- OC Barcelos 36

6- Juventude de Viana 26

7- HC Braga 24

8- Riba d'Ave 23

9- Turquel 23

10- Oeiras 20

11- Valongo 19

12- Paço de Arcos 19

13- Sporting de Tomar 18

14- Marinhense 10

Melhores Marcadores

1- Gonçalo Alves (FC Porto) 33 golos

2- Lucas Ordónez (Benfica) 32

3- Franco Ferruccio (Oeiras) 29

4- Hélder Nunes (FC Porto) 25

5- João Souto (Turquel) 24