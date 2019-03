"Cada jogador tem de procurar o melhor", diz Casillas sobre Herrera

O guarda-redes do FC Porto elogia Hector Herrera, mas diz compreender se o capitão decidir deixar o Dragão.

Em declarações à ESPN, no México, Iker Casillas diz entender “que cada jogador tem de procurar o melhor para o seu futuro”.

“Atualmente está connosco e dá-nos muito no esquema de jogo que temos, ajuda muito o Óliver e o Danilo, assim como eles o ajudam a ele. Temos três jogadores muito importantes, cada um tem a sua maneira de jogar. Ele é o mais veterano do plantel no que diz respeito a anos no clube, consolidou a sua força como capitão, e é uma pessoa fantástica”.

Herrera “é um jogador completo, joga bem com os dois pés, tem uma boa visão de jogo, é forte e contundente na hora de recuperar a bola. Ele diz que é parecido com o Riquelme e é verdade, tem coisas parecidas. A mim parece-me um grande jogador”, referiu Casillas.

O jornal Marca, em Espanha, dá como certa a contratação do médio mexicano pelo Atlético de Madrid, mas ainda não há confirmação oficial.

Nestas declarações à ESPN do México, o guarda-redes dos azuis e brancos também falou de Jesus Corona, reconhecendo que o extremo está mais adaptado ao futebol português.

“Teve uma evolução muito boa. No primeiro ano custou-lhe a adaptação, como acontece com todos, mas respondeu bastante bem e consolidou-se um pouco mais a cada ano. Esta época talvez estejamos a ver um Corona mais desafiante com a bola, na hora de driblar, de procurar enfrentar os rivais no um para um”.

Segundo Casillas, Corona “tem coisas diferentes. Dentro do plantel é um jogador diferente de todos os outros".