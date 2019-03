Deputados britânicos recomendam adiamento do Brexit até 22 de maio

O Parlamento britânico aprovou esta quarta-feira à noite o adiamento do Brexit para 12 de abril ou 22 de maio.

Um total de 441 deputados votaram a favor da moção e 105 manifestaram-se contra.

A moção não é vinculativa e pode ser ignorada ou não pela primeira-ministra, Theresa May.

O Parlamento britânico votou esta quarta-feira um total de oito moções sobre o divórcio com a União Europeia.

Na mais recente cartada para conseguir uma saída ordenada da UE, a primeira-ministra britânica prometeu esta quarta-feira, numa reunião com os deputados do Partido Conservador, demitir-se se o Parlamento aprovar o acordo de Brexit com a Europa.



Uma proposta para deixar a UE sem acordo, já a 12 de abril, avançada por quatro deputados conservadores, foi derrotada por 400 votos contra 160.



Com 188 votos a favor e 283 contra, também foi rejeitada outra proposta conversadora, apelidada de “mercado comum 2.0”, que defendia a continuidade do Reino Unido continuaria no mercado único europeu e mais tarde seria alcançado um acordo comercial mais abrangente, com uma solução para a fronteira entre as Irlandas.



Uma proposta de deputados trabalhistas, que defendia o referendo a qualquer acordo de Brexit, foi chumbada por 295 votos contra 268.



[em atualização]