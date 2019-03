Definidas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino

O Wolfsburgo, da portuguesa Cláudia Neto, falhou o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao perder por 4-2 na receção ao Lyon, na segunda mãos dos quartos de final.

Após o triunfo por 2-1 em casa, as francesas, que venceram as três últimas edições da prova, adiantaram-se na primeira parte, com golos da internacional alemã Dzsenifer Marozsan, aos oito minutos, e da capitã Wendie Renard, aos 25, de grande penalidade.

No segundo tempo, o Wolfsburgo, já sem a internacional lusa Cláudia Neto, substituída ao intervalo, empatou o encontro no espaço de três minutos, graças a um 'bis' da dinamarquesa Pernille Harder, aos 53 e 56.

Contudo, Eugenie Le Sommer não quis ficar atrás da adversária e também anotou dois golos, aos 60 e 80 minutos, confirmando o triunfo das gaulesas, que fecharam a eliminatória com um agregado de 6-3.

Nas meias-finais, o Lyon vai defrontar o Chelsea, que esta quarta-feira perdeu 2-1 diante do Paris Saint-Germain, mas beneficiou da vitória 2-0 na primeira mão.

Na outra meia-final vão defrontar-se Barcelona (que vem de duas vitórias 3-0 e 0-1 diante do LSK, da Noruega) e Bayern Munique que eliminou o Slavia Praga com um agregado de 6-2 (1-1 e 5-1).

Os jogos são a 20 ou 21 de abril e a segunda mão uma semana depois.