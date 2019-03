Cristiano Ronaldo avalia lesão em Barcelona

O português Cristiano Ronaldo terá viajado até Barcelona para avaliar melhor a lesão sofrida ao serviço da seleção nacional.

Segundo a Radio Catalunha, o avançado da Juventus terá ido consultar um especialista.

De acordo com a imprensa italiana, Cristiano Ronaldo deverá falhar os próximos três jogos do campeonato (Empoli, Cagliari e Milan), de forma a estar pronto para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Ajax (10 de abril).

CR7 lesionou-se ainda na primeira parte do Portugal – Sérvia, jogo de qualificação para o Euro 2020.