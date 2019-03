Caso Catão:“Alguém tem que dizer que os atos não são passíveis de ser aceites"

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) chama a atenção para a necessidade das entidades que superintendem o futebol atuarem de imediato no “caso Vítor Catão”.

Em entrevista a Bola Branca, António Nunes diz não saber “se compete a Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Futebol profissional ou secretaria de Estado do Desporto, mas alguém tem que vir dizer que esses factos não podem ser aceites num ambiente de desporto. E asse alguém tem de vir dizer logo no início do primeiro caso”.

“Deixar arrastar leva a que hoje se façam horas de debate sobre uma situação que estaria respondida desde a primeira hora. É um crime é da competência do Ministério Público. Não é crime, é um ato administrativo, tem uma componente de inquérito. Isso é muito importante para as pessoas entenderem que a justiça funciona. As entidades que superintendem em determinada área, em atos como este devem no mínimo repudiar a situação e indicar o caminho que se deve seguir”, refere em entrevista à Renascença.

António Nunes considera que os crimes que se têm insinuado - e continuam a alimentar debates - precisam de tudo menos do afastamento das entidades que regulam o futebol. “Quando, por sistema, as entidades que regulam se tentam ausentar de uma evidência, a tendência é para haver um crescendo de situações que não beneficiam nem a paz nem a tranquilidade pública e as forças de segurança acabam em último caso a ser interrogadas sobre factos que antes deles deveriam ser imediatamente esclarecidos por quem de direito”, acrescenta.

O caso protagonizado pelo diretor do São Pedro da Cova, Vítor Catão, com acusações a Luís Filipe Vieira, foi negado pelo Benfica que considerou “gravemente atentatórias da honra e dignidade do clube e do seu presidente”, avançando para os tribunais.

O empresário César Boaventura, também envolvido no caso apresentou queixa, em Lisboa, contra Vítor Catão, na sequência da agressão e das ameaças tornadas públicas num vídeo partilhado pelo dirigente do São Pedro da Cova nas redes sociais.