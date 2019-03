Hernâni vai ser reforço do Levante

É uma notícia Bola Branca. Hernâni tem acordo com o Levante para as próximas quatro temporadas.

O avançado do FC Porto, de 27 anos, não renovou e acaba contrato com os dragões em junho. Estava, por isso, livre para assinar a custo zero por outro emblema.

O Levante, atual 15º classificado da principal Liga de Espanha, concretizou um namoro antigo.

Esta época, de azul e branco, Hernâni participou em 21 partidas e fez quatro golos.