Fogos em Leiria e Bragança combatidos por 300 bombeiros e quatro meios aéreos

Dois incêndios de grandes dimensões em Leiria e Bragança estavam a ser combatidos por 300 bombeiros e cinco meios aéreos, pelas 17h50 desta quarta-feira.

O alerta de fogo em Pombal, no distrito de Leiria, foi dado às 15h21. No terreno estão 173 operacionais, apoiados por 47 viaturas e três meios aéreos.

Outro grande incêndio lavra em Castrelos e Carrazedo, no distrito de Bragança. A combater as chamas estão 132 operacionais, 39 viaturas e um meio aéreo.

O alerta de fogo foi dado pelas 12h39 desta quarta-feira.

Em fase de resolução, pelas 18h00, estava um incêndio em Oliveira de Azeméis, Aveiro, que mobiliza 147 operacionais e 46 viaturas.

O Governo proibiu a realização de queimadas em todo o território nacional entre esta quarta-feira e domingo, dia 31 de março, uma vez que as previsões meteorológicas apontam para um “agravamento do risco de incêndio florestal” no país.

Os ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural assinaram na terça-feira o despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta.

A Guarda Nacional Republicana investigou este ano 1.067 incêndios florestais com origem em queimas e queimadas, que provocaram três vítimas mortais, avançou esta quarta-feira à Lusa a corporação.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a GNR indica que, entre 1 de janeiro e 24 de março, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) daquela força de segurança investigou 1.067 incêndios com origem em queimas e queimadas.