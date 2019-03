Benfica – Tondela pode ter bilhetes vendidos duas vezes

O Benfica anuncia que está esgotada a lotação do Benfica – Tondela, partida da jornada 27 da I Liga, a jogar sábado a partir das 20h30.

O clube garante, no entanto, que ainda haverá bilhetes “através do mercado secundário” nos “locais de venda habituais, Lojas, Casas e slbenfica.pt” onde “poderá encontrar ingressos disponíveis via revenda de Red Pass”.

“Na partida com o Tondela, e pela primeira vez em Portugal, será vendida a capacidade do Estádio acima de 100%”, refere o clube.

Os detentores de lugares cativos podem disponibilizar o assento, tendo direito a parte da receita, se o bilhete for revendido através dos canais do clube.

Este sistema estará em fase experimental na partida com o Tondela, mas estará ativo para o jogo com o V. Setúbal. Aí todos os titulares de lugares cativos (41 mil) podem ser revendidos.