Sp.Braga-FC Porto. Discussão do título com escala na Pedreira

Um jogo de "extrema importância para ambos". É deste modo que António Conceição, Toni, classifica a partida cartaz da 27ª jornada da I Liga, entre Sp. Braga e FC Porto, sábado no Minho.

O antigo jogador dos dois clubes adverte que o encontro "nada decidirá, mas pode motivar o Braga, ou manter o Porto na discussão do título".

Em entrevista a Bola Branca, Toni diz observar uma mudança de discurso nos arsenalistas, em comparação com o que foi produzido no início da época.

"O Braga, depois de não ter conseguido ganhar aos grandes, até hoje, optou por uma estratégia diferente, para evitar pressões no seu plantel. Mas no grupo ainda há - acredito - uma esperança, entre os jogadores, de poderem relançar a discussão pelos dois primeiros lugares. Caso vençam o Porto e porque, a seguir, recebem o Benfica", defende o ex-adjunto do Braga e antigo técnico da equipa B, para quem do outro lado estará um "Porto a retomar a sua máxima força".

A força dos coletivos

"Os lesionados estão a regressar e teremos uma parte final do campeonato com Porto na máxima força", assegura. Por fim, nestas declarações à Renascença, António Conceição aponta o "coletivo" como a principal arma de Abel Ferreira e Sérgio Conceição no embate da Pedreira.

"Em ambos os conjuntos, a força maior será o coletivo. O discurso dos treinadores tem sido esse: o coletivo. E no FC Porto isso é mais do que evidente, sempre que o Sérgio Conceição fala", faz notar, a terminar, o treinador de 57 anos.

O Braga-FC Porto, a contar para a jornada 27 da I Liga, é no sábado, às 15h30. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.