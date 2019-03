Igreja Católica condenada a indemnizar vítimas de padre chileno

A justiça chilena condenou esta quarta-feira a Igreja Católica a indemnizar três vítimas de abusos sexuais cometidos por Fernando Karadima, que foi afastado do sacerdócio pelo Papa Francisco.



A decisão foi tomada por unanimidade por um tribunal de segunda instância.

A Igreja terá de pagar 100 milhões de pesos (130 mil euros) por “danos morais” a cada uma das três vítimas.

Juan Carlos Cruz, Jose Andres Murillo e James Hamilton acusaram Fernando Kadima de abusos sexuais cometidos há várias décadas.

Em setembro do ano passado, o Papa Francisco afastou do sacerdócio o padre Fernando Karadima, que está no epicentro do escândalo de abusos sexuais no Chile.

A decisão foi tomada “para o bem da Igreja”, referiu a Santa Sé, em comunicado.

Fernando Karadima, de 88 anos, deixou o sacerdócio e ficou reduzido ao estado de laical.

Karadima já tinha sido condenado em 2011, pela justiça canónica, a uma vida de reclusão e penitência pelos abusos sexuais.