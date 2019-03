"Futebol por Moçambique". Liga e Feirense fazem ação solidária na próxima jornada

A Fundação do Futebol – Liga Portugal, em parceria com a TAP e com a Liga Moçambicana de Futebol, promove na próxima jornada das competições profissionais uma campanha de apoio a Moçambique.

Esta ação, "Futebol por Moçambique", consiste na recolha de bens essenciais para o dia a dia - seja vestuário, comida ou bens de primeira necessidade - em todos os estádios que recebam encontros referentes à 27.ª jornada.

Após a recolha em todos os estádios, por parte da Fundação do Futebol, a TAP irá fazer a entrega em Moçambique.

Também o Feirense está solidário com Moçambique e apela a todos os seus associados e adeptos para que se mobilizem na recolha de bens de necessidade básica para ajudar.

A SAD fogaceira vai abrir, já amanhã, a bilheteira do Estádio Marcolino Castro para a recolha de bens para Moçambique. No sábado a recolha será feita na Loja do Clube e na segunda-feira volta a reabrir a bilheteira do Estádio às 10 horas até à hora do jogo com o Vitória Futebol Clube (20h15).

Foi estabelecida uma lista de bens mais urgentes:

- Desinfetante de água;

- Barras energéticas;

- Solução oral hidratante;

- Pensos higiénicos;

- Redes mosquiteiras;

- Antimaláricos;

- Medicação para diarreia;

- Velas;

- Lençóis;

- Mantas.

O ciclone "Idai" fez pelo menos 468 mortos em Moçambique.