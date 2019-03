Shakira em tribunal por acusação de plágio da música "La Bicicleta"

A cantora Shakira esteve esta quarta-feira no tribunal de Madrid, em Espanha, para responder às acusações de plágio do tema "La Bicicleta" feitas pelo cantor e produtor cubano Liván Castellano Valdés, no início de 2017.

O cantor Carlos Vives, que colaborou com a cantora colombiana, contra quem também é dirigida a acusação de plágio, será ouvido na quinta-feira, informaram fontes legais à agência EFE.

Liván Rafael Castellano Valdés diz que a música "La bicicleta" copia fragmentos de sua música de 1997 "Yo te quiero tanto tanto".