Um guia de rio para descer o Douro em canoa ou caiaques

Há quem diga que é um dos rios mais bonitos do mundo. Atrai muitos turistas e é motor de desenvolvimento. Falamos do Douro que nasce na Serra de Urbión, no norte de Espanha, a 2160 metros de altitude, e atravessa o norte de Portugal, até à sua foz, junto às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

O terceiro rio mais extenso da península Ibérica vai passar a contar com um guia de rio, no âmbito de um projeto ibérico. O objetivo é ajudar à descida do rio, desde a nasceste à foz, com a utilização de canoas ou caiaques.

“Hoje em dia, muitos dos grandes rios do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América, contam com este tipo de guia de rio. O rio Douro carecia de um documento deste género, para se poder atravessar as mais diversas localidades, tanto do lado português como espanhol”, refere o presidente da Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD), Artur Nunes

O projeto da AIMRD estende-se desde a nascente do rio Douro, nos Picos de Urbión, em Espanha, até à foz, na cidade do Porto, dividindo-se o percurso em 26 etapas, que também podem ser feitas a pé ou de bicicleta.

“Vamos navegar o Douro por dentro, mas também por fora, para analisar portos e pequenos embarcadouros, com o objetivo de posicionar o Douro como destino turístico em toda a sua extensão”, explica Artur Nunes.