CNIS promete negociar salários e feriados em abril

Cerca de 150 trabalhadores de instituições de solidariedade social concentraram-se esta quarta-feira no Porto em protesto e receberam da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) a promessa de negociação salarial e do pagamento dos feriados em abril.

Provenientes do Alentejo, do Seixal, Setúbal, Lisboa, Santarém, Fátima, Viana do Castelo, Braga, segundo Célia Lopes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, os trabalhadores "exigiram aumentos salariais e o pagamento dos feriados a 100%".

Concentrados diante da sede da CNIS, onde uma comissão de trabalhadores se reuniu durante cerca de 40 minutos com o presidente, o padre Lino Maia, receberam uma garantia por parte da confederação.

"Foi-nos transmitido na reunião estar já em fase avançada de negociação com o Governo os protocolos de cooperação e que, em princípio, na última semana de abril será possível realizarmos uma reunião de negociação para discutirmos os salários e os feriados", anunciou Célia Lopes.

Em declarações à Lusa, a dirigente sindical afirmou ter saído da reunião "com o compromisso assumido de que a confederação está sensibilizada e irá analisar todas as matérias".

"Não podemos dar falsas esperanças aos trabalhadores, mas há o compromisso de análise, de discussão em abril e temos de estar confiantes de que a pressão dos trabalhadores irá inverter a posição das entidades patronais".

A sindicalista interpretou ainda que a CNIS, ao dizer estar em "posição de negociar apenas no final de abril", está a dar "o sinal de que apenas após o fecho do protocolo com o Governo terá condições para negociar a atualização dos salários".

Na ruidosa concentração à porta da sede da CNIS, foi ainda exigida a "valorização das carreiras e aumentos salariais", com uma parte das manifestantes a vestir-se de negro.

"Estamos a falar, essencialmente, de trabalhadores de apoio, que trabalham em lares, em unidades de cuidados continuados, em creches e infantários, em centros de acolhimento temporário de crianças e jovens em risco, e aquilo que verificamos é que a quase generalidade deles têm salários muito próximos do salário mínimo nacional", denunciou Célia Lopes.

Lembrando que o "processo negocial se iniciou em outubro de 2018 sem que até ao momento a CNIS tenha apresentado qualquer contraproposta de aumento salarial", sublinhou que, mesmo assim, "os trabalhadores continuam diariamente a prestar o seu serviço e, por isso, devem ser valorizados".

"Há outra questão, que se prende com o trabalho em dia feriado, que para estes trabalhadores é fundamental. O que ocorre desde 2012, na altura no Governo de Paulo Portas e de Passos Coelho, em que o trabalho passou a ser remunerado apenas por metade do tempo trabalhado, significa que estes trabalhadores têm de fazer dois feriados para terem direito a descansar um dia", acrescentou.