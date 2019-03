Museus nacionais de Arte Antiga e Soares dos Reis vão receber novos quadros do século XVII

No âmbito de um acordo entre a Rede Aga Khan para o desenvolvimento e o Estado Português, vão ser doadas esta sexta-feira três pinturas portuguesas do século XVII aos museus nacionais de Arte Antiga, em Lisboa, e Soares dos Reis, no Porto.

Duas das obras doadas, da autoria do pintor Bento Coelho da Silveira (1617-1708), pintor régio de D.Pedro II, destinam-se ao Museu Nacional de Arte Antiga, e a outra ao Museu Nacional Soares dos Reis.

Ao Museu Nacional de Arte Antiga serão agora entregues “Repouso no regresso do Egipto” e “Virgem com o menino e a visão da Cruz”, enquanto no Museu Nacional Soares dos Reis ficará, posteriormente, a “Apresentação da Virgem no Templo”.

O Ministério da Cultura sublinha que estas doações “contribuem para o enriquecimento das coleções expostas nos museus nacionais e reforçam uma política nacional que se afirma diversa para as coleções artísticas e patrimoniais, públicas ou privadas”.

O Imamat Ismaili e a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, em virtude do acordo estabelecido com o Estado Português para instalação da sua sede mundial em Lisboa, estão comprometidos com uma colaboração contínua com as instituições culturais do país.