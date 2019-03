Figuras públicas conversam sobre Deus com Maria João Avillez

Vão voltar as conversas da jornalista e escritora Maria João Avillez com figuras públicas. Como tema central, uma pergunta “E Deus nisso tudo?” – uma interpelação que achou “que seria muito interessante”, não só para os seus convidados como para quem assistir às conversas.

“Falarmos de Deus e da figura de Jesus Cristo com proximidade. Isto é, pessoas que têm responsabilidades públicas na sociedade civil, no campo das artes, da política, do conhecimento, etc, e que têm também uma vida cristã, uma vida com preocupações de prática da fé, com uma relação com o transcendente, com o sagrado. E, então, pensei que era importante perguntar-lhes como é que lidam com a sua fé, com a necessidade, se têm ou não, de dar testemunho dela, como é que se concilia uma vida de responsabilidades públicas com a coerência de uma prática da fé”, explica à Renascença.

No entanto, estas conversas não são “só do domínio do religioso ou da relação com o sagrado. São uma viagem que eu farei com essa pessoa através da vida dela, mas sempre com Deus lá dentro”, garante Maria João Avillez.

A primeira conversa acontece esta quarta-feira, às 21h30, com a atriz Maria Rueff.

A escolha dos convidados assentou no “critério de juntar duas coisas: pessoas respeitadas do ponto de vista público, ou seja, podendo concordar-se ou não politicamente ou intelectualmente com elas, mas são respeitadas aos olhos do cidadão comum. Isto por um lado. Depois, eu saber que são pessoas que acreditam em Deus, que têm Deus presente nas suas vidas, que praticam os sacramentos, que têm fé, que são católicas”.

Os 12 convidados são das mais distintas áreas. Por exemplo, o advogado e conselheiro de Estado António Lobo Xavier, a reitora da Universidade Católica Portuguesa Isabel Capeloa Gil, o deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza, a maestrina Joana Carneiro, o musicólogo Ruy Vieira Nery, entre muitos outros.

Maria João Avillez admite ainda que gostava que estas conversas “tivessem um lado confessional, o currículo da pessoa, mas com Deus lá dentro”.

Até 5 de junho, a entrada é livre e não é preciso fazer qualquer inscrição. Basta aparecer na Igreja do Campo Grande, em Lisboa. As conversas acontecem sempre às quartas-feiras à noite, com exceção da terceira sessão, que irá decorrer numa segunda-feira, 8 de abril.

A Renascença é a rádio parceira desta iniciativa, que começou em 2015, na Capela do Rato, também em Lisboa. O tema era apenas “Deus” e Marcelo Rebelo de Sousa, Assunção Cristas, Maria de Belém, Jorge Silva Melo, Fernando Santos, Pedro Mexia, Carminho, Henrique Monteiro e João Taborda da Gama foram os convidados.