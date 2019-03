Já são conhecidos os adversários do Benfica no International Champions Cup

O Benfica ficou a conhecer esta quarta-feira os seus adversários no International Champions Cup.

O Benfica disputará três partidas, contra o Chivas Guadalajara, do México; contra o Roma e contra o Milan.

O jogo entre o Benfica e o Chivas Guadalajara disputa-se em Santa Clara, na Califórnia, a 20 de julho; o Roma - Benfica em Harrison, no dia 24 de julho em New Jersey e o Benfica - Milan em Foxborough, no Massachusetts, a 28 de julho.

Este ano participam 12 equipas nesta sétima edição do torneio. Este ano os jogos decorrem em dezassete cidades, em várias partes do globo, entre China, Singapura, Europa e América do Norte.

Para além de Benfica, Roma, Milan e Guadalajara participam Real Madrid, Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern, Juventus, Inter Milão, Manchester United e Tottenham Hottspur.

Entre os outros jogos a disputar encontram-se o Bayern - Real Madrid e o Real Madrid - Arsenal. A Juventus, de Cristiano Ronaldo, defronta o Tottenham Hottspur, na Singapura e o Inter de Milão na China. O último jogo da equipa italiana será em Estocolmo, contra o Atlético de Madrid.

[Notícia atualizada com as datas dos jogos]