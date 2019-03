Vitória e Sporting resolvem dossiê Raphinha

O Vitória Sport Clube, de Guimarães, anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo com o Sporting por causa da dívida relativa à transferência de Raphinha.

Falando durante uma conferência de imprensa, alusiva à renovação do contrato do clube vimaranense com a Macron, o presidente Júlio Mendes admitiu a existência de um acordo.

“Reuni com o presidente do Sporting e foi desenhada uma solução”, disse Mendes.

“Percebemos que deveríamos criar condições para o Sporting cumprir os seus compromissos. Este acordo foi passado para o papel e o Sporting cumpriu o que estava acordado.”

O dirigente admitiu que ainda há detalhes a acertar, mas disse que “o essencial está ultrapassado”.