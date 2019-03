José Couceiro destaca campanha de sucesso das seleções jovens de Portugal

Com a qualificação da seleção de sub-17 para o Europeu na República da Irlanda, da equipa de sub-19 para o Europeu da Arménia e da equipa de sub-20 para o Mundial da Polónia, Portugal esta época estará presente em todas as fases finais das competições jovens.

José Couceiro, diretor técnico nacional, considera que o registo é muito bom para o futebol português e divide os louros do feito alcançado. “É muito bom para o nosso futebol e é um trabalho de todos. Da Federação, desde o presidente ao 'staff' que dá apoio aos jogadores e treinadores, estão todos de parabéns. E aos clubes que têm sido fantásticos da forma como trabalham no desenvolvimento destes jovens e destas equipas. É um trabalho conjunto em prol do nosso futebol", diz o dirigente federativo, em declarações à Renascença.

"Felizmente chegamos a um espaço de elite que são as fases finais. É um espaço que queremos estar sempre porque contribui para o crescimento e de desenvolvimento dos nossos jogadores. É fantástico para o nosso futebol que possamos estar presentes em simultâneo nos três espaços de elite do futebol jovem”, acrescenta Couceiro.



Chegar o mais longe possível nas três competições

Com Portugal presente nas fases finais dos europeus de sub-17 e sub-19 e no Mundial de sub-20, José Couceiro assume que o objetivo é chegar o mais longe possível. “No futebol jovem as gerações têm um ano. Não é como no futebol sénior em que se podem juntar jogadores nascidos em anos diferentes. A variabilidade do potencial das equipas é grande. Tudo pode acontecer mas o importante é estar nas fases finais", determina.

A ambição, de qualquer forma, "é a mesma". "Queremos disputar todos os jogos para ganhar e quando se ganham todos os jogos vencem-se as competições. Mas não nos colocamos em bicos de pés. Há equipas de muita qualidade e países a trabalhar cada vez melhor. Mas quando se está nas fases finais o objetivo é chegar o mais longe possível. E isso é o que as seleções portuguesas farão sempre”, garante José Couceiro.

O aproveitamento dos jogadores nos clubes

Os resultados desportivos das seleções jovens estão á vista e há muitos jogadores com muito talento mas futuro sem certezas. José Couceiro não esconde que gostaria de ver muitos dos jogadores das seleções jovens, com oportunidades e aproveitamento nos clubes portugueses.

“Sabemos que há muito para fazer desde as infraestruturas, à melhoria de competições, de quadros competitivos, etc. O que tentamos fazer é criar condições para potenciar o talento dos jogadores como fizemos com a Liga de Revelação, um campeonato de sub-23. Criar espaços para que os clubes possam ter ferramentas, mas como as vão utilizar não podemos dar garantias. Mas se me pergunta se gostaria de ver muitos destes jovens a ter uma oportunidade, obviamente que sim”, declara o diretor técnico nacional.

José Couceiro foi nomeado pela FPF para o cargo de diretor técnico nacional, em Julho de 2018.