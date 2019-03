O guarda-redes Beto, da seleção portuguesa, não tem dúvidas de que Portugal conseguirá apurar-se para o Euro 2020, apesar dos empates na dupla jornada inaugural da fase de qualificação.

Em declarações a Bola Branca o jogador diz que o grupo de trabalho está a par da queixa apresentada pela FPF em relação à utilização, possivelmente irregular, de Júnior Moraes, o brasileiro naturalizado ucraniano, mas que o foco está no apuramento direto pelas vitórias em campo.

“O que tiver de ficar decidido será decidido, mas nós sabemos o que temos que fazer. Temos de nos qualificar através das vitórias dentro do campo. É isso que queremos.”

“Obviamente estamos atentos a essa situação, mas o nosso foco é a qualificação e nós temos ainda muitas chances de nos qualificarmos. Dependemos só de nós, e o nosso foco não muda”, diz.

O jogador falou ainda da polémica decisão do árbitro no mais recente Portugal Sérvia. O juiz começou por assinalar um penalti a favor de Portugal, por mão do defesa sérvio, mas recuou na decisão depois de consultar o árbitro assistente.

Beto falou com Szymon Marciniak no final do jogo para pedir justificações. “Fui-lhe perguntar porque é que alterou a decisão, porque supostamente o primeiro árbitro está numa posição muito mais favorável do que a do Fiscal de Linha, porque o fiscal de linha está a 30 metros da jogada e alterou a decisão do árbitro.”

“O que ele me respondeu foi ‘Beto, tudo bem, mas o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada’”, diz o jogador.

Beto acredita, contudo, que o árbitro reconheceu o seu erro. “Acredito. Não vou dizer que é inédito, mas é raro no futebol, um árbitro chamar um treinador para verificar a jogada e, ao fim ao cabo, para lhe dar razão. É uma situação rara e tenho a certeza de que ele deu conta de que tinha cometido um erro.”