Sérgio Conceição diz que é apenas “a ponta do icebergue”

O treinador Sérgio Conceição diz que ele e a sua equipa técnica são apenas a ponta do icebergue e agradeceu a toda a estrutura do FC Porto que lhe permitiu o sucesso alcançado em 2018.

Num discurso de agradecimento, depois de ter sido distinguido com o prémio “Treinador do Ano” pela revista “O Gaiense”, Conceição sublinhou a competência de quem o apoia.

“Quero agradecer à minha equipa técnica, que me tem acompanhado desde o início. Nós somos apenas 10% do icebergue visível à superfície”, disse, em declarações reproduzidas no site do FC Porto.

“Atrás de nós estão pessoas muito competentes, muito profissionais e com muita qualidade, que compõem a estrutura do FC Porto e que nos ajudaram no nosso sucesso do ano passado e naquilo que temos ambicionado para este ano.”

O treinador diz que o prémio se deve a um dia a dia de muito trabalho e exisgência. “Não me sinto bem nestas situações, sou um treinador de campo. O nosso dia a dia é de muita exigência, muito trabalho, muito rigor e de muita paixão.”

“Vi aqui hoje pessoas que têm muitos sonhos por conquistar. É preciso acreditar, trabalhar para isso e pensar todos os dias que podemos ser melhores amanhã do que fomos hoje”, conclui.