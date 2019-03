​Nove carros incendiados em Lisboa durante a madrugada

Nove carros foram incendiados durante a madrugada desta quarta-feira, em Lisboa. Segundo informação recolhida pela Renascença junto da PSP, os casos aconteceram em diferentes pontos da cidade.



O primeiro caso aconteceu por volta da 1h00, na freguesia de Santa Maria Maior. Quatro carros foram incendiados, dois ficaram totalmente destruídos, outros dois ficaram parcialmente destruídos. Por uma questão de precaução, as autoridades decidiram evacuar alguns prédios que se encontravam nas proximidades das viaturas.

Cerca de meia hora mais tarde, a PSP recebeu nova chamada a dar de conta de incidente semelhante, noutra rua da mesma freguesia. Aqui foram incendiadas mais duas viaturas, que ficaram totalmente destruídas.

A PSP registou um terceiro caso, já por volta das 4h30, no bairro de Madre de Deus. neste caso, foram afetadas três viaturas, duas totalmente destruídas e uma parcialmente danificada.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso. Até ao momento, não há indicação de detidos, nem suspeitos identificados.

A PSP tem registo de um incidente esta madrugada em Lisboa, na Calçada de São Vicente. Foi incendiado também um prédio devoluto. Não há, no entanto, qualquer confirmação sobre se o caso está relacionado com as viaturas incendiadas.