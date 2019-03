César Boaventura apresenta queixa contra Vítor Catão

O empresário César Boaventura apresentou queixa, esta quarta-feira, contra o dirigente desportivo Vítor Catão.

O dirigente do São Pedro da Cova agrediu e ameaçou Boaventura no passado fim-de-semana, filmando todo o incidente com o telemóvel e publicando-o nas redes sociais.

Mais tarde Catão chegou a pedir desculpa a Boaventura, mas de forma contraditória, começando por dizer que apenas o fazia pela forma como falou, mas dizendo depois que só está arrependido do estalo que lhe deu, e não do que lhe disse.

“Peço desculpa ao César Boaventura. Ele sabe que eu me enervo mas que sou uma pessoa digna. Ralhei com ele mas não devia. Não é esta a minha pessoa. Estou a pedir desculpa por ter falado como falei. Só não devia ter falado como falei”, disse, numa intervenção na CMTV.

“Ele deu-me um murro no joelho. Temos confiança um com o outro e ele deu-me um murro no joelho. Se tivesse uma pistola, enervado como estava, até o matava. Estou arrependido do estalo que lhe dei, não do que lhe disse”, concluiu.

Mas em declarações nas redes sociais, Boaventura disse que esses pedidos de desculpas pecam por tardias.

“As desculpas que me dirigiu na CMTV são tardias, e inconcebíveis. Tão triste este ser humano”, disse.

Tanto César Boaventura como Vítor Catão têm historial de polémica no futebol. Boaventura tem sido acusado recentemente de tentar aliciar jogadores para favorecer o Benfica, e Catão é acusado de violência e intimidação a favor do FC Porto. Em 1993 agrediu três elementos da RTP em pleno relvado do Estádio das Antas, depois de uma derrota caseira contra o Famalicão.