Diogo Queirós quer provar que tem valor para o FC Porto

Diogo Queirós espera provar, em breve, que tem o que é necessário para subir à equipa principal do FC Porto. O central, de 20 anos, é titular da equipa B, na II Liga, desde a temporada passada, mas Sérgio Conceição ainda não o estreou.

Campeão da Europa de sub-17 e de sub-19, Diogo Queirós é um dos capitães dos sub-20 que estarão este ano na Polónia para disputar o Mundial da categoria. O jogador espera que seja uma boa montra para se mostrar aos responsáveis do FC Porto.

"O Mundial é mais um momento competitivo onde todos queremos estar. Vou dar o meu melhor também para mostrar ao meu clube que estou apto para estar na equipa A", disse o central, após a vitória da seleção sub-20 sobre a Inglaterra, no último jogo de preparação antes do início do Mundial.

Esta temporada, Diogo Queirós foi utilizado em 23 jogos da equipa B, esta temporada, e em dois dos juniores do FC Porto. O central tem contrato com os dragões até 2023.