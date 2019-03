Ministra da Saúde quer resolver listas de espera até ao fim do ano

A ministra da Saúde quer que, até ao fim do ano, os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em lista de espera vejam realizadas as suas consultas ou cirurgias.

O objetivo é “garantir que todos os utentes com prioridade normal, que estão à espera há mais de 12 meses, tenham a sua consulta ou cirurgia realizada até ao final do ano”, afirmou aos deputados da comissão de Saúde.

“Sabemos que isto não é garantir no imediato o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos que estão inscritos na lei, é assumir claramente que, até ao final do ano, não podemos continuar a ter problemas como os que aqui foram relatados e que também sabemos que existem há longos anos”, acrescentou Marta Temido.

Segundo a ministra, a demora no SNS “enfraquece a credibilidade nos serviços públicos e é ela que nos move”.

Marta Temido está a ser ouvida nesta quarta-feira de manhã no Parlamento, a requerimento do PSD, sobre a crescente degradação das condições de acesso dos doentes aos cuidados de saúde no SNS.

Durante a audição, a ministra da Saúde disse também que está a diminuir o número de idas às urgências hospitalares.

“De facto, temos uma redução das cirurgias. Ela tem o mesmo significado que teve o impacto da greve cirúrgica, quer no final do ano 2018 quer em fevereiro de 2019, e gostava de lhes dizer ainda que os episódios de urgência registam um decréscimo de um ponto percentual, que é algo que nos satisfaz, na medida em que parece indiciar um comportamento mais próximo do nosso sistema de saúde”, ou seja, “daquilo que são os esforços que temos feito no sentido de canalizar os doentes para os serviços de proximidade, para os cuidados de saúde primários, quando não precisam de ser atendidos por meios mais diferenciados”, explicou.

Marta Temido reconhece que há problemas no setor, mas recusa a existência de um cenário de colapso do SNS, traçado no requerimento do PSD.

Obras na ala pediátrica do São João avançam no final do ano

A ministra da Saúde mantém o calendário de obra da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

Em resposta às dúvidas do PSD sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos, Marta Temido afirmou que a indicação que tem é que tudo será cumprido como previsto, sem alterações.

“Ou seja, entrega do projeto até ao final do mês de abril, seguidamente a revisão do projeto, seguidamente o lançamento do procedimento para a realização da empreitada e, no final do ano – o mais tarde, no início do ano subsequente – o início da obra”, indicou aos deputados.

A ministra acrescentou que o realojamento das crianças da pediatria cirúrgica e oncológica irá ocorrer quando estiver concluída a obra em dois pisos do hospital, não havendo também aí qualquer alteração de prazos estabelecidos.

Há mais meios, mas estão a ser bem geridos?

A ministra da Saúde considera que não basta ter mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde e avisa que é preciso perceber se são geridos da melhor maneira.

Na comissão parlamentar de Saúde, Marta Temido garantiu aos deputados que existem "mais meios" humanos no SNS, mas rejeitou que o cumprimento dos tempos máximo de resposta aos utentes em consultas e cirurgias deva ser uma responsabilidade exclusiva do Governo.

"Mais meios existem. A questão é se os estamos a gerir da forma mais eficiente", declarou, num momento em que a comissão parlamentar debatia os tempos máximos de resposta garantidos e a necessidade de recursos humanos nos serviços públicos de saúde.

Marta Temido vincou que há algumas unidades de saúde para as quais te de se "olhar com muito cuidado", por terem "mais meios humanos e menor produtividade", considerando que isso é preocupante.

"Não me parece que vamos resolver algum problema do SNS se insistirmos em prevenir que a responsabilidade dos tempos máximo de resposta garantidos é responsabilidade exclusiva política do Governo e não formos compreender o que se passa em determinada instituição", insistiu.

O reforço de profissionais no SNS tem sido uma bandeira deste Governo, que aponta para mais cerca de 9.000 profissionais desde o início da legislatura.