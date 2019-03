​Quartéis vão ter creches e jardins de infância

O Governo quer melhorar as condições de conciliação de vida profissional e pessoal dos militares. Nesse sentido, o Ministério da Defesa pretende instalar creches e jardins de infância em unidades militares e nos serviços centrais do ministério.



De acordo com o jornal “Público”, esta é uma das propostas que consta do Plano Sectorial para a Igualdade da Defesa Nacional (2019-2021). “Criação de equipamentos/estruturas de apoio à infância que contribuam para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, como creches e jardins-de-infância, serviços de apoio à monoparentalidade, salas de estar equipadas com entretenimento para crianças, ocupação de tempos livres, entre outros, lê-se no documento.

O jornal escreve ainda que no Dia da Mulher, a 8 de Março, o próprio ministro da Defesa falou sobre o assunto, num encontro com militares. “Sabemos que a vida militar tem especificidades e condicionantes, mas sabemos também que podemos ir bem mais longe do que tem sido feito até agora. Vamos também melhorar as infraestruturas de apoio à parentalidade, entre outras. Estas são questões que são particularmente valorizadas pelas mulheres, devido às tradições da nossa sociedade, mas elas são aqui pensadas para homens e mulheres de igual forma”, disse, na altura.

De acordo com dados do Ministério da Defesa, citados pelo jornal, as mulheres representam atualmente 20% do total dos militares, civis e militarizados das Forças Armadas. Se virmos ao pormenor, entre o pessoal civil, existe paridade (58% mulheres e 42% homens). Mas, entre os efetivos militares, o número de mulheres cai para 12%.

O Plano Sectorial para a Igualdade da Defesa Nacional contém ao todo 30 medidas. Outras sugestões passam por: criação da figura de Gender Advisor no Estado-Maior General das Forças Armadas e nos três ramos militares; utilização de linguagem não discriminatória nos documentos e discursos oficiais; a realização de um estudo sobre a situação das mulheres nas Forças Armadas, designadamente, sobre as dificuldades de incorporação e retenção; criação do Prémio Anual Defesa Nacional e Igualdade e a criação o projeto de mentoria “Militares por um dia”, orientado para alunas do 3.º ciclo do ensino básico.