Celtics garantem lugar no "play-off" da NBA

Os Boston Celtics garantiram um lugar no "play-off" da Conferência Este, depois de terem batido os Cleveland Cavaliers, na última madrugada, por 106-116. Foi a 44ª vitória dos Celtics na temporada regular. A equipa está no quinto lugar da Conferência, mas pode ainda lutar pelo terceiro posto. Os dois primeiros lugares, ocupados por Bucks e Raptors, já estão a uma distância considerável.

Jayson Tatum e Marcus Smart, com 21 pontos, foram os melhores marcadores da equipa de Boston, num jogo com um simbolismo particular. Os Celtics acabaram por assegurar o lugar no "play-off", num jogo em que bateram a equipa que os derrotou nas duas últimas finais da Conferência.

O melhor marcador do encontro foi Collin Sexton, dos Cavs, com 24 pontos. Tatum e Marcus Smart estiveram em destaque do lado de Boston, com 21 pontos cada um. Os Cavaliers, pós-LeBron James, ficam fora do "play-off". Esta foi a 56ª derrota de uma época em que conquistaram apenas 19 vitórias.

NBA

Resultados

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs, 125-116

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, 106-116

Miami Heat-Orlando Magic, 99-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls, 112-103

Milwaukee Bucks-Houston Rockets, 108-94

Minnesota Timberwolves-LA Clippers, 111-122

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks, 120-130

Dallas Mavericks-Sacramento Kings, 121-125

Denver Nuggets-Detroit Pistons, 95-92

La Lakers-Washington Wizards, 124-106