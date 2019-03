O ataque do PSG a Florentino

O Paris Saint-Germain está interessado em contratar Florentino Luís e há dois desportivos que puxam o tema para manchete, esta quarta-feira.

"PSG avança por Florentino", escreve "A Bola". Águias já estão a par do interesse do clube parisiense no médio.

"PSG ataca Florentino", escreve o "Record". Franceses acenam com jogadores para não pagarem cláusula de 60 milhões de euros. Luís Filipe Vieira pretende aumentar renovar com o jogador e aumentar esse valor.

"O Jogo" faz título com uma estatística: "Este país não é para 'snipers'". I Liga tem a nona pior média de golos de fora da área do "top 10" europeu. O jornal apresenta, ainda, um dossiê sobre guarda-redes. Há 23 guarda-redes nascidos no Brasil a jogar na I Liga. A maior parte deles chegados nas duas últimas épocas.

O "Record" puxa para primeira página um trabalho de investigação. "Liga escondeu verdadeiro acordo à FPF". Em causa a reintegração do Gil Vicente na I Liga. O memorando de entendimento assinado por Liga, Belenenses e Gil Vicente diz uma coisa, o acordo diz outra, segundo o diário. O memorando indicava claramente que o entendimento para a reintegração do Gil Vicente só seria válido se a Federação pagasse a indemnização pela despromoção em 2006. O acordo posterior inidica que essas cláusulas não tinham qualquer validade.

O "Record" dá conta de um ataque do Atlético de Madrid a jogadores do FC Porto. Alex Telles, Marega e Herrera interessam.