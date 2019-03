Homicídio voluntário aumentou 34% em 2018

O homicídio voluntário consumado aumentou 34,1% e os crimes de extorsão subiram 46,4% no ano passado em relação a 2017, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) a que agência Lusa teve acesso.

O RASI de 2018, que dá conta de uma diminuição de 8,6% da criminalidade violenta e grave no ano passado, em relação a 2017, e de uma descida de 2,6% dos crimes gerais, vai ser aprovado esta quarta-feira na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna.

No âmbito da criminalidade violenta e grave, os dados do RASI mostram que se registaram aumentos nos crimes de extorsão (mais 160 participações do que em 2017) e no homicídio voluntário consumado (mais 28).

Por sua vez, os crimes que contribuíram para a diminuição deste tipo de criminalidade no ano passado foram o roubo por esticão, que desceu 18,6% (menos 734 participações) e o roubo na via pública sem ser por esticão, que baixou 9,4%.

Já no âmbito da criminalidade geral, os crimes de burla informática e nas comunicações aumentaram 20,1% (+1.614 participações) e o furto em veículo motorizado subiu 5,1% (+1.153).

No ano passado diminuíram também os crimes de contrafação e falsificação de moeda e da passagem de moeda falsa (-21,5%) e da condução de veículo com taxa de álcool superior ao permitido por lei (-7,9%).

Os dados do RASI mostram igualmente que a violência doméstica contra cônjuge registou uma diminuição de 0,9% (menos 230 casos), com 26.483 casos registados nas forças de segurança em 2018.

Criminalidade violenta e grave diminuiu



Os crimes violentos e graves diminuíram 42,5% nos últimos dez anos, representando 4,2% de toda a criminalidade participada em 2018.

Neste domínio, o RASI sublinha que os bons resultados de 2018 decorrem da “proatividade das policias, das medidas preventivas e programas bem-sucedidos e do trabalho de investigação criminal efetuados pelos diversos órgãos de polícia criminal no quadro das suas competências”.

Também a criminalidade geral participada às forças e serviços de segurança baixou 20,9% nos últimos dez anos, ou seja, entre a aprovação da atual Lei de Segurança Interna, em 2008, e 2018.

Segundo os dados do RASI, a criminalidade geral diminuiu 2,6% em 2018 em relação a 2017, registando menos 8.727 participações. Para a redução de 2,6% da criminalidade geral em 2018 face a 2017 contribuíram os crimes de incêndio e fogo posto, que registaram uma descida de 36,8% (menos 4.125 participações) e, dentro destes, os incêndios florestais, que diminuíram 30,5%.

O Relatório Anual de Segurança Interna tem de ser entregue na Assembleia da República até 31 de março.