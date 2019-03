Novak Djokovic eliminado do ATP 1000 de Miami

Novak Djokovic, o atual número um do ténis mundial, foi eliminado, esta terça-feira, nos oitavos de final do ATP 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O "culpado" pela queda precoce foi o espanhol Roberto Bautista Agut, que se está a tornar uma espécie de "besta negra" para o sérvio.

Depois de um primeiro "set" em que Djokovic passou completamente por cima de Bautista Agut, esperava-se que o sérvio mantivesse a toada, mas isso não aconteceu. No segundo parcial, o número 25 do "ranking" ATP salvou seis dos sete "break points" que enfrentou e forçou a "negra". Motivado com a recuperação, Bautista Agut cresceu ainda mais no terceiro "set" e fechou o encontro com 1-6, 7-5 e 6-3, em 2h30.

Esta é a segunda vitória em dois jogos de Bautista Agut sobre Djokovic, em 2019. Em janeiro, derrotou venceu nas meias-finais do ATP 250 do Qatar, também com reviravolta. Para Nole, é a segunda saída precoce consecutiva de um torneio: em Indian Wells, caiu à segunda ronda.

Depois do rei do ténis mundial, Bautista Agut terá pela frente o campeão em título: o norte-americano John Isner, número nove da hierarquia.