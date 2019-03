Espanha e Itália vencem em noite de dois empates a três

Espanha e Itália venceram os respetivos jogos de apuramento para o Euro 2020, esta terça-feira. Os grandes destaques, contudo, foram os dois empates a três golos que se verificaram, no dérbi escandinavo Noruega e Suécia, e entre as cruzes vermelhas da Suíça e da Dinamarca.

Em Oslo, num jogo de loucos, houve fartura. A primeira a marcar foi a Noruega, aos 41 minutos, por intermédio de Johnsen, com King a ampliar a vantagem aos 59 minutos. Ao minuto 70, Claesson reduziu para a Suécia e, 16 minutos depois, Nordtveit fez o empate, com um golo na própria baliza. Os suecos consumaram a reviravolta aos 91 minutos, por Quaison, mas o combustível da Noruega ainda não tinha terminado: aos sete minutos de descontos, Kamara restabeleceu o empate.

Também no Grupo F, a Espanha venceu em Malta por 2-0, com dois golos de Álvaro Morata. A Roménia goleou as Ilhas Faroé, por 4-1: um golo de Deac, dois de Keseru e outro de Puscas, contra um penálti de Davidsen.

Recuperação nórdica no Grupo D

Os nórdicos estavam com apetite goleador e quem pagou a fatura foi a Suíça. A seleção helvética esteve a ganhar à Dinamarca por 3-0, com golos de Freuler, aos 19 minutos, Xhaka, aos 66, e Embolo, aos 76.

Porém, nos dez minutos finais, os dinamarqueses acordaram. Jorgensen reduziu ao minuto 84 e, quatro depois, Gytkjaer cortou a diferença para um golo. Aos três minutos de descontos, Dalsgaard fez o empate.

No mesmo grupo, a República da Irlanda recebeu e bateu a Geórgia, por 1-0, com golo de Hourihane.

Itália esmaga com "bis" de veterano



A Itália arrasou o Liechtenstein com uma goleada por 6-0. Vitória construída pelos golos de Stefano Sensi, Marco Verratti, Guagliarella (com dois penáltis que o tornaram, com 36 anos e 54 dias, o mais velho marcador de sempre da "squadra azzurra"), Moise Kean e Pavoletti.

Também no Grupo J, a Finlândia foi à Arménia vencer por 2-0, com golos de Jensen e Soiri. Bósnia Herzegovina e Grécia empataram a dois: Visca e Pjanic adiantaram os nósnios, aos 10 e 15 minutos, e os gregos Fortounis, de penálti ao minuto 64, e Kolovos, aos 85, empataram.

Classificação - equipa, pontos (n.º jogos)



Grupo D

1 - R. Irlanda, 6 pontos (2 jogos)

2 - Suíça, 4 (2)

3 - Dinamarca, 1 (1)

4 - Gibraltar, 0 (1)

5 - Geórgia, 0 (2)

Grupo F

1 - Espanha, 6 (2)

2 - Suécia, 4 (2)

3 - Roménia, 3 (2)

4 - Malta, 3 (2)

5 - Noruega, 1 (2)

6 - Ilhas Faroé, 0 (2)

Grupo J

1 - Itália, 6 (2)

2 - Grécia, 4 (2)

3 - Bósnia Herzegovina, 4 (2)

4 - Finlândia, 3 (2)

5 - Arménia, 0 (2)

6 - Liechtenstein, 0 (2)