Brasil sem portistas vence República Checa

O Brasil derrotou a República Checa, esta terça-feira, por 1-3, em encontro de preparação para a Copa América.

Foram os checos os primeiros a marcar, aos 37 minutos, por intermédio de Pavelka. Com Éder Militão e Alex Telles, do FC Porto, no banco durante o jogo inteiro, o Brasil deu a volta ao marcador na segunda parte, com um golo de Firmino e dois de Gabriel Jesus.

Os atuais defesas do FC Porto não jogaram, mas houve dois recentes ex-portistas no onze brasileiro: o lateral-direito Danilo e o defesa-esquerdo Alex Sandro, que partilharam balneário no Estádio do Dragão.

A Copa América realiza-se entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil.