Falta de luz natural adia decisão da estreia de Pedro Sousa em Marbella

O encontro de Pedro Sousa na primeira ronda do Challenger de Marbella foi adiado para quarta-feira, devido a falta de luz natural.

No momento da interrupção, o número dois nacional estava em desvantagem, no terceiro e último "set", por 2-3, embora tivesse o serviço seguinte, para repor a igualdade. O número 105 do "ranking" ATP, que defende o estatuto de quarto cabeça-de-série do torneio, tinha perdido o primeiro parcial por 3-6 e arrasado no segundo por 6-1, frente ao espanhol Carlos Taberner, 307.º da hierarquia mundial.

A decisão do duelo fica, assim, adiada para quarta-feira. Não é conhecida, ainda, a hora exata do reatamento.