Seleção de sub-17 fecha apuramento para o Europeu no primeiro lugar

A seleção nacional de sub-17 fechou, esta terça-feira, a Ronda de Elite, derradeira fase de apuramento para o Europeu da categoria, no primeiro lugar do grupo.

Portugal já estava matematicamente apurado para a fase final do Europeu antes de entrar em campo, dado que a vitória da Itália sobre a Áustria, por 4-1, significava que os austríacos já não conseguiriam ultrapassar a equipa das "quinas" no lote de melhores segundos classificados. Contudo, a formação de Emílio Peixe nem precisou da calculadora: com uma vitória sobre a Rússia, por 2-1, assegurou a vitória do Grupo 6 de qualificação.

A seleção inaugurou o marcador logo aos nove minutos, através de uma grande penalidade convertida por Famana Quizera. Dez minutos depois, Kiril Schetinin empatou a partida, no entanto, aos 81 minutos, o goleador Fábio Silva selou a vitória portuguesa.

Selecionador satisfeito com oportunidade única



Foram três vitórias em três jogos para a equipa de Emílio Peixe, que no final do jogo se "muito feliz com a possibilidade de estar presente numa fase final e dar a oportunidade a estes jovens jogadores de poderem experienciar o que é um Campeonato da Europa".

"[Vamos] festejar e muito, porque eles merecem, mas [estamos] cientes de que ainda não ganhámos nada e de que queremos muito continuar a crescer e evoluir neste espaço", afirmou o selecionador, em declarações ao site oficial da Federação.

O Europeu de sub-17 realiza-se na República da Irlanda, entre 3 e 19 de maio. O sorteio da fase final está marcado para 4 de abril.