Hélio Sousa avisa que Portugal terá de "estar a 'top' em todos os momentos" para ser campeão do mundo

O selecionador nacional de sub-20, Hélio Sousa, acredita que é possível Portugal conquistar o Mundial da categoria, no entanto, avisa que, para isso, a seleção portuguesa terá "a 'top' em todos os momentos".

Portugal fechou a preparação para o Mundial de sub-20, esta terça-feira, com uma vitória sobre a Inglaterra, por 1-0. Hélio Sousa parte para a competição acompanhado da geração de jogadores campeã da Europa de sub-17 e de sub-19. O sonho é ser campeão do mundo de sub-20. Possível, mas com muito trabalho.

"Fazer uma história dessas vai exigir muito de todos nós, estar a 'top' em todos os momentos, sermos mais fortes do que os adversários nos pormenores. Quando não formos, vamos ter de ganhar do mesmo modo. W isso vai ser de uma exigência total, é muito difícil fazer essa história acontecer, mas vamos preparar-nos da melhor maneira e fazer tudo para que ela aconteça", afirmou o selecionador, em declarações aos jornalistas, após a partida com a Inglaterra.



Preparação com final feliz



Portugal leva deste estágio de preparação uma derrota, com a Alemanha, e esta vitória, sobre uma seleção inglesa que não vai estar na Polónia para defender o seu título, mas que está recheada de talento. Hélio Sousa faz um balanço positivo destes dois jogo.



"Acho que é um bom barómetro. São jogos destes que nós queremos, competir com os melhores para nos testarmos constantemente e sabermos qual é o caminho que temos de percorrer e o que temos de emendar para nos tornarmos mais fortes", sublinhou o selecionador.

Hélio Sousa anuncia a convocatória para o Mundial no início de maio. A prova arranca a 23 de maio, na Polónia. Portugal está inserido no grupo F, com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. A estreia lusa está marcada para o dia 23 de maio, às 14h30, diante dos coreanos.