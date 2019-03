Sub-20 fecham preparação para o Mundial com vitória sobre a Inglaterra

A seleção nacional de sub-20 completou, esta terça-feira, a preparação para o Mundial da categoria, com uma vitória sobre a Inglaterra, por 1-0.

O único golo da partida foi marcado aos 62 minutos. Gedson Fernandes roubou uma bola na área contrária e serviu Pedro Martelo, que, isolado, desviou a bola para a baliza, fora do alcance do guarda-redes.

Até ao final, Portugal teve oportunidades para ampliar a vantagem, tal como a Inglaterra podia ter empatado, mas o resultado não se alterou.

A aposta de Hélio Sousa, que mudou os 11 jogadores que tinham sido titulares na derrota (0-1) frente à Alemanha, revelou-se acertada. O selecionador nacional fez alinhar, com os ingleses, Diogo Costa, Thierry Correia, Diogo Queirós, David Carmo, Moura; Gedson Fernandes, Nuno Henrique, Nuno Santos; João Filipe, Pedro Correia e Trincão.

O Mundial arranca a 23 de maio, na Polónia. Portugal está inserido no grupo F, com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. A estreia lusa está marcada para o dia 23 de maio, às 14h30, diante dos coreanos.