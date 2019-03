Adjunto do FC Porto suspenso por tentativa de agressão a adepto na final da Taça da Liga

Diamantino Figueiredo, adjunto de Sérgio Conceição na equipa técnica do FC Porto, foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol com uma suspensão de 15 dias, por tentativa de agressão a um adepto do Sporting com uma medalha, após a final da Taça da Liga, que a equipa portista perdeu.

De acordo com o "Record", o CD entendeu que houve tentativa de agressão a um adepto, o que é punível com uma pena de 15 dias a seis meses. O organismo federativo optou, assim, pela pena menos gravosa.

Diamantino Figueiredo descia as escadarias do Estádio Municipal de Braga, que recebeu a final da Taça da Liga, quando tentou agredir um adepto, em resposta a provocações, com a medalha de finalista vencido que tinha acabado de receber. Os seguranças controlaram o adjunto portista.