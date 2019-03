Jussie Smollett. Caíram todas as acusações sobre ator da série “Empire”

Os procuradores que investigam o caso do ator da série Empire retiraram abruptamente todas as acusações contra Jussie Smollett.



A infirmação é dada pelos os advogados de defesa, que acrescentam que a acusação abandonou o caso apenas cinco semanas após o ator ser acusado de mentir à polícia por ter simulado um ataque racista e anti-gay, no centro de Chicago.

Os advogados de Smollett disseram que o registro criminal do ator foi "limpo" das 16 acusações que contra ele tinham sido deduzidas. O ator já tinha dito que "foi sincero e consistente a todos os níveis desde o primeiro dia".

"Não seria filho da minha mãe se fosse capaz da mais pequena ação de que estou a ser acusado", disse aos jornalitas após uma audiência.

Não é claro o que terá motivado a decisão de encerrar o caso. Num comunicado, o gabinete do procurador do Condado de Cook não ofereceu nenhuma explicação detalhada.

"Depois de analisar todos os fatos e circunstâncias do caso, incluindo o serviço voluntário do Sr. Smollett na comunidade e o acordo de quebrar o vínculo com a cidade de Chicago, acreditamos que este resultado é uma conclusão justa e uma resolução apropriada", afirmou o porta-voz Tandra Simonton.

Normalmente, a condição mínima de terminar estes casos é alguma aceitação de responsabilidade. Fora do tribunal, nem Smollett nem a equipa de advogados pareceram conceder qualquer coisa sobre o relatório original.

A advogada de defesa Patricia Brown Holmes disse que Smollett foi "atacado por duas pessoas que ele não conseguiu identificar" e que "foi uma vítima que foi difamada".

As autoridades alegaram que Smollett conhecia os homens e fez com que eles encenassem o ataque.