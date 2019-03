Portugal vai poder revalidar o título no Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 garantiu, esta terça-feira, bilhete para a fase final do Europeu da categoria, que se disputa na Arménia. Portugal goleou a Escócia, por 4-0, na terceira jornada da Ronda de Elite.

A equipa das quinas, campeã em título, estava obrigada a vencer a Escócia, no Estádio do Bessa, e cumpriu. O marcador foi inaugurado por Mayo, aos 16 minutos, com um golo na própria baliza. Cinco minutos depois, Úmaro Embaló ampliou a vantagem portuguesa. Romário Baró deu mais cor ao marcador aos 72 minutos e, outros três minutos volvidos, João Mário fixou o resultado final.

Portugal garantiu, assim, um pleno de triunfos e o primeiro lugar do Grupo 6 da Ronda de Elite, o único que dava acesso à fase final. Tentará defender o estatuto de campeão na Arménia, entre 14 e 27 de julho.