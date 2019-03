Benfica desmente acusações de diretor do São Pedro da Cova

O Benfica desmentiu, esta terça-feira, as acusações feitas, na véspera, por Vítor Catão. O diretor do São Pedro da Cova garantiu, em declarações à CMTV, que foi contratado por Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, para aliciar jogadores adversários do clube e para "arranjar alguém" que batesse em Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e que seguisse o presidente portista, Pinto da Costa.

Em comunicado, o Benfica sublinhou que as acusações de Vítor Catão "são objetivamente falsas e gravemente atentatórias da honra e dignidade" do clube e do seu presidente. "Por esse motivo, [Benfica e Vieira] tomarão as providências adequadas à sua defesa", pode ler-se.

Foi em declarações à CMTV que Vítor Catão, dirigente do São Pedro da Cova, acusou o presidente do Benfica de o aliciar com 200 mil euros.

"Luís Filipe Vieira pediu-me três coisas: que colocasse uma 'lapa' no carro de Pinto da Costa, para arranjar alguém que desse uma grande 'coça' ao Francisco J. Marques, para que ficasse em coma, e para negociar árbitros e jogadores para que o Benfica ganhasse. Queria dar-me 200 mil euros para tratar destes casos todos", revelou.