FPF encaminha denúncia sobre Júnior Moraes para a UEFA

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu uma denúncia sobre a alegada utilização irregular do naturalizado Júnior Moraes pela seleção da Ucrânia, nos jogos com Portugal e Luxemburgo, e encaminhou-o para a UEFA, conforme revelou à Lusa, esta terça-feira, fonte do organismo.

O avançado de origem brasileira estreou-se pela Ucrânia, na passada sexta-feira, no Estádio da Luz. Júnior Moraes entrou em campo aos 76 minutos do jogo da primeira jornada do Grupo B de qualificação para a fase final do Euro 2020. A mesma fonte da FPF explicou que o organismo teve conhecimento da possível utilização irregular do jogador, que poderá não cumprir os requisitos de elegibilidade da FIFA, e que remeteu a questão para o organismo organizador da competição.

Júnior Moraes chegou à Ucrânia em 2012, para representar o Metalurg Donetsk. Em 2016, quatro anos e oito meses de ter começado a viver na Ucrânia, já no Dínamo Kiev, o avançado saiu para a China. O artigo 7.º dos Estatutos da FIFA ditam que o jogador tem de "viver continuamente pelo menos cinco anos, após os 18 anos, no território da referida associação". Apesar do regresso, pouco depois, ao Dínamo Kiev, Moraes teria ficado com quatro meses de residência contínua por cumprir.

A Ucrânia empatou em Portugal, sem golos, e venceu no Luxemburgo, por 2-1, mas arrisca uma sanção de perda desses quatro pontos. A confirmar-se, Portugal passaria para o segundo lugar do grupo, com quatro pontos, e o Luxemburgo passaria para a liderança, com seis.