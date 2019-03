Número oficial de mortos em Moçambique aumenta para 468

O número oficial de mortos devido ao ciclone Idai, em Moçambique, subiu para 468.

O novo número foi divulgado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique, na tarde desta terça-feira.

O número de pessoas diretamente afetadas pelo ciclone também aumentou, registando-se nos 797 mil e cerca de 127 mil estão a receber assistência nos centros de acolhimento preparados para o efeito.

A notícia positiva é que os meios de socorro também voltaram a aumentar, estando agora ao serviço onze aviões, 22 helicópteros, duas fragatas e 37 barcos.

O ciclone Idai atingiu com particular força Moçambique, Malawi e o Zimbabué. Dado o impacto e o cenário de destruição deixados pela força do vento e as inundações, espera-se que o número de mortos continue a subir enquanto prosseguem as operações de busca e de resgate.