Atraso no envio obriga seleção da Venezuela a ir comprar camisolas antes do jogo

O amigável entre Venezuela e Catalunha, na segunda-feira, ficou marcado por um dado que só veio à luz esta terça-feira. A seleção venezuelana teve de ir comprar camisolas a uma loja, porque a marca desportiva que a patrocina não enviou a tempo.

Conforme denunciado por alguns jogadores, a Givova, patrocinador oficial da equipa nacional venezuelana, não forneceu a indumentária necessária para a realização do jogo. Assim, os responsáveis da seleção da Venezuela não tiveram alternativa que não comprar camisolas da mesma cor na Decathlon.

Cortaram a etiqueta e usaram o escudo da federação, à frente e atrás, para tapar o nome da Quechua - marca de desportos de montanha que vende na Decathlon - nas costas. O nome da Givova também foi estampado no peito.

Foram Salomón Rondón e Tomás Rincón que denunciaram a falha da Givova, nas redes sociais. A Decathlon, conhecida marca desportiva, também expôs a situação. A Quechua já tem, em tom de brincadeira, a garantia, na descrição do perfil do Twitter, de que não é o patrocinador oficial da Federação Venezuelana de Futebol.

A Catalunha, que teve Gerard Pique, do Barcelona, no onze inicial, venceu a partida, por 2-1. Bojan Krkic, do Stoke City, adiantou os catalães, aos 53 minutos. Roberto Rosales, venezuelano do Espanhol, empatou a contenda, seis minutos depois. Ao minuto 88, Javi Puado, também do Espanhol, deu a vitória à seleção não oficial da Catalunha.