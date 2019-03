Apagão da NOS apenas resultou em duas queixas à ANACOM

Os clientes da operadora de telecomunicações NOS estiveram no domingo várias horas sem cobertura na rede móvel e fixa, em todo o país. No entanto, a ANACOM apenas recebeu duas queixas por parte de clientes

"Reclamações praticamente não tivemos, recebemos apenas duas", informou fonte oficial do regulador de telecomunicações.

Antes, mas redes sociais as reclamações dos clientes multiplicaram-se.

A ANACOM acrescenta ainda que acompanhou a evolução da situação, tendo sido cumpridas as diligências previstas para estas situações.

O regulador afirma que a NOS cumpriu os procedimentos em vigor, tendo reportado "o incidente ao Centro de Reporte de Notíficações da ANACOM" e depois de restaurar e estabilizar a rede fez a notificação sobre o fim do impacto.

A operadora disse que o incidente foi motovado por um problema técnico que foi identificado e resolvido durante a noite.



Em comunicado, a NOS indicou que "a falha de rede se fez sentir em algumas zonas do país, em particular no Porto e em Lisboa" e lamentou "o transtorno que esta situação possa ter causado aos clientes afetados", explicando que as suas equipas "trabalharam ininterruptamente com os seus parceiros, para recuperar com a rapidez possível todas as funcionalidades de modo a minimizar o impacto nos clientes".