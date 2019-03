José Carlos "mantém" Jonas no onze do Benfica

José Carlos, antigo jogador do Benfica, manteria Jonas no onze inicial das águias, no regresso do campeonato, frente ao Tondela.

Mesmo que Seferovic recupere e seja opção para defrontar os beirões, o ex-lateral considera que será "justo" continuar a apostar no brasileiro.

"Com as fragilidades de Jonas, será um descanso ter Seferovic disponível. Mas, por uma questão de justiça, enquanto o Jonas estiver em condições, e jogando como tem vindo a jogar, acredito que irá ser a primeira opção", sustenta José Carlos, em entrevista a Bola Branca.

Gestão, confiança e uma luta equilibrada



José Carlos acredita que a proximidade do jogo com o Sporting, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, não terá influência sobre o jogo com o Tondela, nem levará a uma gestão do plantel.

"O que terá influência será o facto de alguns jogadores terem jogado pela seleção, estou a lembrar-me do Rúben Dias. Mas estamos a falar de provas diferentes e no jogo seguinte, aí sim, é que será feita uma gestão diferente relacionada com o que se passou frente ao Tondela. Se não ganhar ao Tondela, nada fará sentido", assinala o antigo defesa.

Em relação à receção do Benfica ao Tondela, a contar para a jornada 27 da I Liga, José Carlos mostra-se confiante: "O Benfica, jogando em casa, da forma como se tem vindo a exibir, acho que tem a vida facilitada."

Para José Carlos, "Benfica e Porto ainda perderão pontos" e o Braga, tendo em conta que ainda receberá os dois rivais, "tem uma palavra a dizer na luta pelo título". "Uma luta que continuará equilibrada", frisa.

A equipa de Bruno Lage volta a jogar para o campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio da Luz. O Benfica-Tondela terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt