Luxemburgo já protestou à FIFA a elegibilidade de Junior Moraes

Joel Wolff, secretário-geral da Federação Luxemburguesa de Futebol, anunciou, em declarações a Bola Branca, que já apresentou um protesto junto da UEFA em relação à elegibilidade de Júnior Moraes, avançado da seleção ucraniana:

"Não decidimos nada. A UEFA é que vai tomar a decisão, mas as informações que recebemos é que não cumpre os 5 anos consecutivos na Ucrânia, e essa é uma das regras para que seja elegível. Já fizemos o protesto e cabe-lhes decidir se vão aceitar ou não", começou por dizer.

Wolff explica o que é que informou a UEFA em relação a Júnior Moraes: "Recebemos a informação que ele não tinha condições de ser convocado para o nosso jogo. Agora a UEFA vai averiguar se isso é verdade. Recebemos e-mails da Ucrânia, chamadas e relatos na imprensa. Todos recebemos estas informações".

Luxemburgo e Portugal foram as duas seleções contra quem Júnior Moraes jogou. O secretário-geral da federação luxemburguesa diz que as duas federações não entraram em contacto: "Não falámos com a federação portuguesa sobre o assunto. A decisão de avançar com protesto foi nossa. A UEFA agora deve subemter o assunto a um inspetor disciplinar, que fará um dossier antes de entregar na comissão disciplinar para uma decisão, mas não sei quando o caso terá desfecho".

A Ucrânia pode ter defrontado a seleção de Portugal e do Luxemburgo com um jogador irregular. Segundo avançou o "Maisfutebol", o avançado Junior Moraes, brasileiro naturalizado ucraniano, poderá não cumprir todos os critérios da FIFA para alinhar pela seleção ucraniana.



O goleador do Shakhtar Donetsk foi suplente utilizado contra Portugal e titular contra o Luxemburgo. Ainda assim, Junior Moraes pode não cumprir o requisito de ter vivido cinco anos ininterruptos na Ucrânia, presente no artigo 7º dos Estatutos da FIFA.

O avançado chegou em 2012 para o Metalurh Donetsk, e deixou a Ucrània depois de quatro anos e oito meses, quatro meses antes de cumprir os cinco anos seguidos em solo ucraniano. Junior Moraes rumou ao Tianjin Tianhai, em 2017, e regressou pouco depois ao Dínamo de Kiev. A Federação Ucraniana diz que cumpriu todos os requisitos, de acordo com a lei do páis.

A Ucrânia empatou em Portugal e venceu no Luxemburgo, mas pode ver os quatro pontos serem retirados como sanção. A confirmar-se, Portugal passaria a segundo lugar do grupo, com quatro pontos, e o Luxemburgo passaria para a liderança, com seis pontos.