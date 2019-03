Unionistas podem apoiar extensão de um ano para o Brexit

O Partido Unionista Democrático, que faz parte da coligação parlamentar que apoia o Governo de Theresa May, no Reino Unido, poderá apoiar uma extensão de um ano ao Brexit.

Segundo fontes próximas o partido, citadas pela imprensa britânica, os unionistas da Irlanda do Norte preferem uma extensão ao acordo proposto por May ao Parlamento. A extensão ainda está por aprovar, a apenas três dias do 29 de março, a data oficial do Brexit.

Em resposta a essas notícias, um porta-voz do partido disse que a posição do partido não mudou. “A nossa posição, que já foi comunicada, mantém-se inalterada. Julgaremos todas as propostas e cenários com base nos nossos objetivos de garantir a integridade do Reino Unido e cumprir o resultado do referendo”, disse o porta-voz.

Na segunda-feira Theresa May sofreu um novo revés político quando o Parlamento votou para assumir o controlo das negociações. O primeiro debate, já neste contexto, terá lugar na quarta-feira.

Os defensores da manutenção do Reino Unido na União Europeia continuam a alimentar esperanças de que o Brexit nunca aconteça. A petição que se encontra online a pedir a suspensão do processo de saída já está próxima dos seis milhões de assinaturas.